WM 2022: Hamann kritisiert Cristiano Ronaldo - "Portugal sieht mit ihm langweilig aus"

Rafael Leao hat gegen Ghana auch abseits seines Tores „das Spiel verändert“, so Luis Goncalves, während Didi Hamann meint, dass der jüngere Milan-Star eher in der Startelf stehen sollte als Cristiano Ronaldo.

Erst mit der Hereinnahme von Rafael Leao (77./AC Mailand) nahm die Partie Fahrt auf: Joao Felix brachte den Titelkandidaten in der 78. Minute in Front, ehe der Milan-Star in der 80. Spielminute selbst auf 3:1 stellte.