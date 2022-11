Finale der European League of Football 2023 in Duisburg

Das Finale der European League of Football (ELF) wird im kommenden Jahr im Ruhrgebiet ausgetragen. Wie die ELF am Freitag mitteilte, soll das Endspiel am 24. September in der Arena des MSV Duisburg stattfinden. 18 Teams aus zehn Nationen, darunter acht deutsche Mannschaften, gehen ab Juni 2023 in die dritte Saison der noch jungen, kontinentalen Liga im American Football.