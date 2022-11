Lloris vor Duell mit Dänemark: „Spiel wird entscheidend“

Nach zwei Niederlagen in der Nations League sinnt Frankreich bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar gegen Dänemark auf Revanche.

„Wir brauchen keine Extra-Motivation. Sie sind ein sehr starkes Team, das Spiel wird für uns entscheidend werden", sagte Kapitän Hugo Lloris vor dem Topspiel der Gruppe D am Samstag (17 Uhr MEZ/ARD und MagentaTV) in Doha.