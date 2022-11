WM 2022: DFB-Pressekonferenz heute mit Kai Havertz und Julian Brandt im Liveticker

+++ Das war es +++

+++ Havertz über einen weiteren Protest +++

+++ Havertz über seine Position +++

+++ Brandt über das 0:6 gegen Spanien vor zwei Jahren +++

„Ich finde nicht, dass das eine Rolle spielt. Das ist zwei Jahre her. Wir sind in einer anderen Situation. Wir sind viel weiter, unabhängig, wie die letzten Ergebnisse waren.

+++ Havertz über öffentliche Kritik der Teamkollegen +++

+++ Havertz über Spanien +++

+++ Havertz über seine Wut nach dem Spiel +++

„ Ich war die letzten Tage nicht sonderlich gut gelaunt, hatte eine große Wut in mir. Aber wenn man das langsam verdaut, dann kommt die Vorfreude auf Sonntag. Wenn man sich kritisiert, dann bringt das eine Mannschaft weiter. Wir müssen in den Trainingseinheiten Gas geben und uns ein gutes Gefühl geben.“

+++ Brandt über die Änderungen für das Spanien-Spiel +++

+++ Havertz über die schlechte Form in diesem Jahr +++

„Ich kann verstehen, dass bei vielen Fans Negativität aufkommt. Es wird viel gegen uns geschossen. Aber im Kopf mache ich mir keine Sorgen. Es ist mir egal, was in der Vergangenheit war. Es ist ein großes Spiel am Sonntag. Da bringt es nichts, jetzt negative Gedanken zu bekommen. Der Blick geht nach vorne für uns.“

+++ Havertz über einen zu „netten“ Hansi Flick“ +++

„Wir wissen es alle noch von der Schule. Das letzte, was man dem Trainer vorwerfen kann, ist, dass er zu wenig mit uns redet. Nach der Aussprache gestern wissen alle, was wir anders machen müssen. Ich glaube nicht, dass er zu nett ist. Ich muss mich nicht anschreien lassen. Mir reicht eine klare Ansage.“ (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)

+++ Havertz über den Status einer Turniermannschaft +++

„Die Statistik spricht nicht für uns. Aber wir haben in den letzten Jahren einen Umbruch erlebt, das ist nicht ganz einfach. Das ist keine Entschuldigung. Das was wir gezeigt haben, ist zu wenig. Aber wir werden alles dafür tun, um das zu verbessern.“

+++ Havertz über die Stimmung im Stadion +++

„Wir freuen uns über jeden einzelnen Fan, der uns supportet. Das kitzelt aus jeden das letzte Prozent heraus. Wir wissen, dass bei diesem Turnier der Support vielleicht nicht ganz so gegeben ist, wie wir das kennen. In diesem Jahr ist es vom Gefühl her im ersten Spiel etwas weniger gewesen, aber wir appellieren an jeden, uns am Sonntag zu unterstützen.“