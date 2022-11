WM 2022: Lahm sieht Führungsspieler in der Pflicht

Philipp Lahm sieht angesichts des drohenden deutschen WM-Ausscheidens die Führungsspieler in der Pflicht. Kritik übt er auch an Bundestrainer Hansi Flick.

Im „Endspiel“ gegen Spanien am Sonntag seien „die Jungs gefordert, die solche oder ähnliche Situationen in ihren Klubs schon zigfach erlebt haben“, sagte Lahm dem RedaktionsNetzwerk Deutschland . (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM)

Der Weltmeister-Kapitän von 2014 ist optimistisch. „Die Qualität, die individuelle Klasse, um auch dort zu bestehen, haben wir nach wie vor“, betonte er. Die DFB-Auswahl dürfe jetzt aber „nicht den Fehler machen, sich gegenseitig die Schuld in die Schuhe zu schieben - das wäre das Schlimmste, was passieren kann“.

Phillip Lahm kritisiert Wechsel von Hansi Flick

Außerdem mangle es in der deutschen Defensive an der Abstimmung. Lahm: „Wir sind hier bei einer WM. Wenn ich an Jerome Boateng oder Benedikt Höwedes 2014 denke - die hatten die Gier, jeden Zweikampf zu gewinnen. Genau das habe ich in den entscheidenden Situationen vermisst.“