WM 2022 Katar: Cristiano Ronaldo verärgert? Ghana-Torschütze imitiert Portugal-Star

Osman Bukari trifft für Ghana und macht die Partie gegen Portugal um CR7 noch einmal spannend. Kurios ist sein Jubel danach, der Portugals Superstar so gar nicht schmecken dürfte.

Wie der große CR7 lief Bukari in Richtung Eckfahne, sprang in die Luft, vollführte eine Drehung und landete breitbeinig in der typischen Pose.