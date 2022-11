Nach Kreuzbandriss: Hernandez erfolgreich operiert

Bayern Münchens französischer Abwehrspieler Lucas Hernandez ist nach seinem im WM-Auftaktspiel gegen Australien erlittenen Kreuzbandriss am Donnerstag in Innsbruck operiert worden. Das teilte der FC Bayern am späten Donnerstagabend mit. Der durch Professor Christian Fink vorgenommene Eingriff sei erfolgreich verlaufen, Hernandez werde seine Reha in den nächsten Tagen in München aufnehmen, heißt es in dem Statement.