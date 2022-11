ALS: Erster schwedischer NHL-Star Salming gestorben

Über 1000 Spiele in der NHL: Börje Salming © AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/Archiv/BRUCE BENNETT

Das teilte sein ehemaliger Klub Toronto Maple Leafs am Donnerstag mit. Der Schwede, der zwischen 1973 und 1990 über 1000 Spiele in der nordamerikanischen Profiliga bestritt, litt an der unheilbaren Nervenkrankheit ALS. Erst im August hatte er die Diagnose öffentlich gemacht.