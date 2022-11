NFL: Touchdown von St. Brown bei Lions-Niederlage

St. Brown erzielt vierten Touchdown in dieser Saison © AFP/ GETTY IMAGES/SID/REY DEL RIO

Footballprofi Amon-Ra St. Brown hat mit den Detroit Lions die siebte Saisonniederlage hinnehmen müssen. Bei der 25:28 (7:12)-Niederlage im Thanksgiving-Game gegen die Buffalo Bills erzielte der Deutsch-Amerikaner seinen vierten Touchdown in dieser Saison, zudem fing er insgesamt neun Pässe für 122 Yards Raumgewinn.

Überragender Akteur der Bills war erneut Quarterback Josh Allen, der zwei Touchdowns warf und einmal selbst in die Endzone lief. Die Bills festigen mit acht Siegen und drei Niederlagen die Tabellenführung in der AFC East, die Lions stehen mit der Bilanz von 4:7 auf Rang zwei in der NFC North.