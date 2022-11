NFL: Thanksgiving-Football - St.-Brown-Gala reicht nicht für die Lions

An Thanksgiving liefert Amon-Ra St. Brown eine Glanzleistung ab. Am Ende reicht es aber nicht zum Sieg gegen die Buffalo Bills.

Überhaupt war der Wide Receiver ein ständiger Aktivposten in der Offense der Hausherren. Ganze zehnmal wurde er von seinem Quarterback als Ziel für einen Pass ausgesucht. Lediglich einmal konnte er das Leder nicht unter Kontrolle bringen. (SERVICE: NFL-Wissen - die Positionen im Football)

Amon-Ra St. Brown hält Lions am Leben

Allen und Bass besiegeln die Detroit-Pleite

Aber Bills-Quarterback Josh Allen führte seine Offense nochmal über das Feld. Gleich mit dem ersten Pass über die Mitte fand er Stefon Diggs, der erst an der 39-Yard-Linie der Lions gestoppt werden konnte. Bei nur noch 13 Sekunden standen die Bills an der 27 Yard-Linie, woraufhin Tyler Bass mit seinem zweiten Fieldgoal im Spiel für die Entscheidung sorgte.

Damit bleiben die Bills in der AFC East weiterhin an der Spitze. Die Miami Dolphins liegen mit einem Spiel weniger auf Rang zwei. Die Lions hingegen verpassen es, mit einem Sieg den Rückstand auf die Minnesota Vikings in der NFC North zumindest vorübergehend zu verkürzen. (DATEN: Alle Tabellen der NFL)