WM 2022: Neymar weint bei Brasiliens Sieg auf der Bank

Der Superstar der Seleção ist beim beeindruckenden 2:0-Sieg gegen Serbien in der 80. Spielminute ausgewechselt worden. Auf der Ersatzbank angekommen schossen ihm plötzlich Tränen in die Augen, sein rechtes Fußgelenk musste nach der späten Auswechslung mit Eis gekühlt werden.

Mehrfach hatte Neymar - bekannt für seinen Hang zur Dramatik in Zweikampfsituationen - auf dem Rasen gelegen, wand sich mit Schmerzen. Die Szenen erinnerten stark an so manchen seiner Auftritte bei der WM in Russland. Oder auch der in Brasilien.