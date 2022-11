WM 2022: Richarlison mit Traumtor! Brasilien verzückt WM-Zuschauer gegen Serbien

Brasilien startet souverän in die WM in Katar. Beim Sieg über Serbien verzückt Richarlison mit einem Traumtor.

Allen voran Tottenham-Stürmer Richarlison. Beim 2:0-Sieg über Serbien traf der 25-Jährige akrobatisch: Nach einer Außenrist-Flanke von Vinicius Jr. (73.) legte sich Richarlison den Ball mit dem ersten Kontakt gekonnt in die Luft und netzte per Seitfallzieher zum 2:0 ein (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM) .

Mit der Motivation seiner größten Fußball-Ikone hat der Rekordweltmeister die Jagd auf den sechsten WM-Titel also glanzvoll eröffnet.

„Bringt den Pokal nach Hause!“, hatte Pele am Spieltag in den sozialen Medien gefordert. Dank der Tore von Richarlison (62./73.), verdiente sich die Selecao schon mal den 17. Sieg im 22. WM-Auftaktspiel und setzte sich an die Spitze der Gruppe G mit der Schweiz und Kamerun (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM).