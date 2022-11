Neues Trikot des FC Bayern geleakt! So soll es aussehen

Wie Bilder zeigen, kombiniert das neue Heimtrikot für die Saison 2023/24 die traditionellen Farben des deutschen Rekordmeisters, aber in einer anderen Kombination als üblich. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

FC Bayern: Neues Trikot wie 2003/04?

Es gibt zwei Design-Optionen, die für die kommende Bundesliga-Saison am wahrscheinlichsten sein sollen - ein rotes Trikot mit weißen Ärmeln, oder ein weißes Trikot mit roten Ärmeln.

In der Tat hatte der FC Bayern vor knapp 20 Jahren, in der Saison 2003/04, bereits ein rotes Heimtrikot mit weißen Ärmeln. Das neue könnte eine Hommage an dieses klassische Trikot sein.