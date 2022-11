Basketballerinnen gewinnen in der EM-Qualifikation

Die deutschen Basketballerinnen haben sich mit einem beachtlichen Erfolg in der Qualifikation für die EM 2023 zurückgemeldet. Das Team von Bundestrainer Walt Hopkins besiegte den zuvor ungeschlagenen Tabellenführer Bosnien-Herzegowina in der Stadthalle Weißenfels deutlich mit 97:58 (49:39). Am Sonntag (19.00 Uhr) spielt die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) in Skopje gegen Gastgeber Nordmazedonien.