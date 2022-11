Bayern-Frauen unterliegen Barcelona deutlich

Vor 46.967 Zuschauern hielt das Team um die EM-Heldinnen Lina Magull, Lea Schüller und Klara Bühl am dritten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase gegen das Starensemble aus Spanien eine Halbzeit lang die Null, verlor am Ende aber hochverdient mit 0:3. (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)

Geyse (47.), Aitana Bonmati (60.) und Claudia Pina (66.) waren für die Katalaninnen erfolgreich, die sich durch den Sieg mit neun Punkten und einem Torverhältnis von 16:1 an der Spitze der Gruppe D absetzen.

Barcelona war auch ohne die verletzte Weltfußballerin Alexia Putellas von Beginn an überlegen, bereits nach knapp zwei Minuten scheiterte Angreiferin Geyse freistehend an Maria Grohs im Bayern-Tor.

Bayern hat zu wenige gute Chancen

Das Rückspiel findet bereits am 7. Dezember in der Münchener Allianz Arena statt. Beim zweiten Auftritt im Wohnzimmer von Manuel Neuer und Co. nach dem Viertelfinal-Aus gegen Paris St. Germain im März soll Bayerns Frauen-Bestmarke von damals 13.000 Zuschauern geknackt werden.