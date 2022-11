Klopp-Schock! Sportdirektor des FC Liverpool kündigt Rückzug an

Liverpool-Zukunft in Gefahr? "Nichts wird billiger"

In der Premier League sorgt der angekündigte Rücktritt von Liverpools Sportdirektor Julian Ward für Aufregung. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)

Wie mehrere britische Medien übereinstimmend berichten, will sich der 41-Jährige, der als enger Vertrauter von Coach Jürgen Klopp gilt, nach dem Ende der Saison erst einmal aus dem Fußball-Business zurückziehen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

Pikant: Ward hatte den Posten des Sportdirektors beim LFC als Nachfolger von Michael Edwards erst im Juni angetreten. Zuvor war er knapp ein Jahrzehnt lang in anderen Positionen für den Klub aktiv gewesen. Auch die Transfers von Luis Diaz und Darwin Nunez hatte Ward mit eingefädelt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Nicht nur Ward: Auch Graham geht

Und Ward ist nicht der einzige langjährige Mitarbeiter, der bei den Reds aufhört. Nach den Berichten um Ward legte The Athletic nach und enthüllte, dass auch Ian Graham seinen Rücktritt eingereicht hat. Er wird allerdings ebenfalls bis Ende der Saison im Amt bleiben.

Bei Graham handelt es sich um den „Director of Research“, der bei Liverpool in verantwortlicher Rolle als Fitness-Analyst arbeitete, aber auch am Scouting teilnahm. Auch er ist seit einem Jahrzehnt im Verein.