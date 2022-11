Anzeige

Champions League: Kiel-Drama gegen Barcelona mit der Schlusssirene Kiel-Drama mit der Schlusssirene

Kiel und Barcelona trennen sich remis © afp/afp/SID/ROBERTO PFEIL

Der THW Kiel hat den Topfavorit Barcelona am Rande der Niederlage. Dann entwickelt sich eine dramatische Schlussphase, in der Kiel in letzter Sekunde den großen Coup verpasst.

Mit der Schlusssirene hat der THW Kiel im siebten Saisonspiel der Champions League einen Sensations-Coup verpasst!

Erst in letzter Sekunde kassierte der deutsche Rekordmeister den 30:30 (14:18)-Ausgleich gegen den FC Barcelona, der zuvor mit sechs Siegen in sechs Spielen in der Königsklasse beinahe nach Belieben dominiert hatte. (SERVICE: Alle Spiele und Ergebnisse)

In der 59. Minute lagen die Kieler noch mit 30:28 vorne, dann retteten Blaz Janc und Ludovic Fabregas den Gästen mit einem Doppelschlag einen Punkt. Kiel blieb damit zum vierten Mal in Folge in der Königsklasse sieglos. (SERVICE: Tabelle der Handball Champions League)

Wenige Stunden zuvor hatte es zudem eine Hiobsbotschaft für den THW gegeben. Kiel muss einige Wochen auf seinen besten Torschützen Eric Johansson verzichten. (NEWS: Alles zur Handball Champions League)

THW Kiel: So steht‘s um Top-Torschütze Johansson

Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, erlitt der 22 Jahre alte schwedische Europameister im Abschlusstraining vor dem Champions-League-Spiel gegen Barca einen Mittelhandbruch.

„Es ist kein komplizierter Bruch, und Eric muss auch nicht operiert werden“, sagte Mannschaftsarzt Dr. Frank Pries: „Wenn alles gut verläuft, kann er in vier bis sechs Wochen wieder spielen.“

Johansson spielt seit Sommer in Kiel und erzielte in 21 Pflichtspielen bislang 94 Treffer.

