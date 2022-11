WM 2022: Unfassbare Portugal-Szene! Ronaldo entgeistert

Williams schockt Ronaldo fast

Erinnerungen an legendäre Bayern-Szene werden wach

„Das sieht man ehrlicherweise ganz, ganz selten“, meinte ZDF-Experte Sandro Wagner, der sich an eine legendäre Szene aus dem Münchner Derby erinnert fühlte. Am 11. April 1998 hatte Bayern-Stürmer Carsten Jancker Löwen-Keeper Bernd Meier in ähnlicher Manier den Ball abgeluchst und den Ball ins Tor geschoben.

Ronaldo (65.) hatte zuvor per umstrittenem Foulelfmeter für die insgesamt überlegenen Portugiesen getroffen, er hat damit als erster Spieler überhaupt Tore bei fünf Fußball-Weltmeisterschaften erzielt. Joao Felix (78.) und Rafael Leao (80.) legten in einer packenden zweiten Hälfte für den Favoriten nach, Andre Ayew (73.) hatte für Ghana vor 42662 Zuschauern im „Stadium 974″ ausgeglichen. (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)

Portugal mit gutem Start

Die WM in Katar ist Ronaldos fünfte und wohl auch letzte Chance auf den größten aller Titel - selbstverständlich will der Ehrgeizling am Ende den Pokal in den Händen halten.