Ronaldo trifft als Erster bei fünf Weltmeisterschaften

Superstar Cristiano Ronaldo hat als erster Spieler bei fünf Fußball-Weltmeisterschaften getroffen. Der 37-Jährige erzielte bei Portugals Auftaktspiel gegen Ghana am Donnerstag im Stadion 974 in Doha in der 65. Minute per Elfmeter das Tor zum 1:0. Im 18. WM-Spiel kommt Ronaldo nun auf acht Treffer. Es war darüber hinaus Ronaldos 118. Treffer im 192. Länderspiel.