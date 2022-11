WM 2022: Faesers Armbinde soll ins Museum

Laut eines Berichts des Spiegel interessiert sich die Stiftung Haus der Geschichte für die symbolische Binde, die die SPD-Politikerin beim WM-Auftakt der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Mittwoch in Doha gegen Japan (1:2) am linken Arm getragen hatte. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)