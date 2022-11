FIFA 23: Fünfter Sieg in Folge! Köln marschiert in der VBL vorne weg

Der 1. FC Köln spielt bislang eine perfekte Saison in der Virtual Bundesliga. Mit fünf Siegen aus fünf Partien beginnt der Effzeh daher bereits, der Konkurrenz zu enteilen.

Der 1. FC Köln ist in der Nord-West-Division aktuell das Maß aller Dinge. Zwei makellose Auftritte am dritten Doppelspieltag gegen Eintracht Braunschweig sowie Holstein Kiel bedeuten die maximale Punkteausbeute samt Tabellenführung.

So muss die Konkurrenz zu diesem frühen Zeitpunkt der VBL-Saison teilweise schon das Fernglas rausholen, um den Traditionsverein noch sehen zu können - und das obwohl der Effzeh erst fünf Spiele absolviert hat!

Kölner Erfolgsduo marschiert, Lebenszeichen von Bochum

In den Duellen mit Neuling Eintracht Braunschweig sowie Schlusslicht Holstein Kiel bewies das Duo bestehend aus Tim „TheStrxngeR“ Katnawatos und Denis „DENIS“ Müller mit zwei Erfolgen in den Zwei-gegen-Zwei-Begegnungen, warum es in der letzten Saison u.a. für die Top-20-Platzierung bei der Klub-WM gereicht hat: Blindes Verständnis! Dazu konnte jeder ein vorentscheidendes 1v1 gewinnen, sodass bereits nach vier Partien die perfekte Ausbeute bejubelt werden konnte.