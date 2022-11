Sportwetten: Dreßen aussichtsreichster Deutscher

Thomas Dreßen geht nach Meinung der Buchmacher als aussichtsreichster Deutscher in den Weltcup-Auftakt der Speed-Spezialisten am Wochenende.

Der fünfmalige Weltcup-Sieger Thomas Dreßen geht nach Meinung der Buchmacher als aussichtsreichster Deutscher in den Weltcup-Auftakt der Speed-Spezialisten am Wochenende in Lake Louise/Kanada. Für einen Comeback-Sieg des 29-Jährigen nach zweieinhalb Jahren Verletzungspause zahlt Sportwettenanbieter bwin das 34-fache des Einsatzes zurück.