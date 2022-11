WM 2022: Nach United-Knall Ronaldo am letzten Scheideweg

Nach der Vertragsauflösung bei ManUnited steht Cristiano Ronaldo am Scheideweg. Die WM 2022 ist womöglich seine letzte Chance auf einen großen Titel. Und was geschieht danach? Ein Ausblick von SPORT1.

Am Dienstagabend gab der englische Rekordmeister die sofortige Trennung vom fünfmaligen Weltfußballer bekannt , obgleich CR7 aktuell mit Portugal bei der WM 2022 weilt.

In Katar will der Superstar sich nach dem EM-Titel 2016 nun zum Weltmeister krönen. Doch hat der große Knall bei ManUnited auch Auswirkungen auf die portugiesische Nationalmannschaft? Auf Ronaldos Leistungen? (DATEN: WM-Spielplan 2022)

Romantische Wiedervereinigung bei Manchester United endet tragisch

Als Ronaldo 2021 von Juventus Turin an seine alte Wirkungsstätte, das Old Trafford, zurückkehrte, waren die Träume der Fans riesengroß. Der verlorene Sohn sollte Manchester wieder zu alter Stärke und Ruhm führen.

Doch bei all der Romantik wurde aus dem „Theatre of Dreams“ vielmehr ein „Theatre of bursting Dreams“ (geplatzte Träume)! Die Red Devils gewannen keinen Titel mit Ronaldo, verpassten vergangene Saison sogar die Champions League und verschlissen mit Ole Gunnar Solskjaer und Ralf Rangnick gleich zwei Trainer.