LoL: Riots Roadmap: Zwei Champions sollen überarbeitet werden!

Riot Games hat erste Einblicke in die Champions-Roadmap für das Jahr 2023 gegeben. Die League of Legends Entwickler halten neben Veränderungen auch neue Champions bereit.

Die LoL-Preseason ist gestartet und sorgt nach den Worlds für neue Inhalte für die Spielerschaft. Traditionell wird in der Vorsaison noch nicht allzu viel Einblick in die kommenden Pläne von Riot gegeben, doch die Entwickler melden sich in einem YouTube-Video zu Wort und kündigen die ersten Updates selbst an.