Ecuador will Überraschung

Die Fußball-Nationalmannschaft Ecuadors will wie zuvor Saudi-Arabien und Japan bei der Weltmeisterschaft in Katar für Erstaunen sorgen. "Viele Favoriten haben bereits verloren. Wir wollen gerne der nächste Außenseiter sein, der eine Überraschung schafft", sagte Mittelfeldspieler Sebastian Mendez vor der Partie gegen die Niederlande: "Wichtig ist, dass wir an unsere Qualitäten glauben. Wir sind auf alle Eventualitäten vorbereitet."