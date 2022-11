Bundesliga: US-Unternehmen kauft Hertha - Übernahme aller Anteile von Investor Lars Windhorst

„777 Partners, ein strategischer Investor in Fußballklubs weltweit, und die Tennor Holding haben vereinbart, dass 777 Partners die Tennor-Anteile in Höhe von 64,7 Prozent an der Hertha BSC GmbH & Co KGaA übernehmen wird“, so die offizielle Stellungnahme von Tennor, über die die Deutsche Presse-Agentur berichtet.

Hertha: „Wir freuen uns über diese Nachricht“

Das amerikanische Unternehmen hat bereits Anteile an den Fußball-Klubs Genua CFC in Italien, Vasco da Gama in Brasilien, Standard Lüttich in Belgien, Red Star FC Paris in Frankreich, FC Sevilla in Spanien und Melbourne Victory in Australien.