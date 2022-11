750 Millionen Zuschauerstunden bei European Championships

TV total aus München: Die sportlich begeisternden European Championships im Sommer waren auch für die europäischen Fernsehsender ein voller Erfolg. Die Titelkämpfe in neun Sportarten erreichten mehr als 750 Millionen sogenannte Zuschauerstunden in frei empfangbaren TV-Sendern und deren digitalen Kanälen. Damit hat sich durchschnittlich jede Einwohnerin und jeder Einwohner Europas mindestens eine Stunde des Multisport-Events angesehen.

Diese Zahlen veröffentlichte der Dachverband European Championships Management (ECM) in Zusammenarbeit mit der European Broadcasting Union (EBU) und anderen Rechteinhabern. In den Tagen vom 11. bis 21. August kamen die Sender auf mehr als 3200 Sendestunden in mehr als 40 Free-TV-Kanälen.