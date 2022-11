Umwelthilfe: Fußball-WM eine "dreiste Klimalüge"

Die Fußball-WM in Katar stellt nach Einschätzung der Deutschen Umwelthilfe (DUH) eine „dreiste Klimalüge“ dar.

„Die Weltmeisterschaft in Katar“, sagte Metz in einer Zwischenbilanz ihres Verbandes zum Abschluss des ersten Vorrundenabschnitts, „ist ein Paradebeispiel dafür, wie Klimaschutz nicht funktioniert“. (DATEN: WM-Spielplan 2022)

Für künftige Vergaben von Sportgroßereignissen fordert die DUH die verbindliche Festschreibung von verbindliche Auflage zur Reduzierung von Auswirkungen auf die Umwelt. Möglichkeiten für sogenanntes Greenwashing durch Kompensationszahlungen sollen in Zukunft ausgeschlossen werden.

Heftige Klima-Kritik an WM in Katar

Den Machern des WM-Turniers in Katar wirft der Umwelt- und Verbraucherschutzverband eine Täuschung der Weltöffentlichkeit vor. „Werbeaussagen wie ‚vollständig klimaneutrales Turnier‘ oder ‚nachhaltige Weltmeisterschaft‘ stehen in krassem Widerspruch zur Realität“, hieß es in der DUH-Erklärung. (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)