Katars Sanchez versichert: "Wir sind bereit"

Katars Nationaltrainer Felix Sanchez will von einem frühen Aus bei der Heim-WM nichts wissen.

„Wir wollen unsere bestes Spiel zeigen, unser bestes Niveau erreichen. Dann haben wir den Ausgang dieses Spiels in der Hand“, sagte der Spanier vor dem zweiten Spiel in Gruppe A am Freitag (14.00 Uhr) gegen Fußball-Afrikameister Senegal: „Wir träumen und sind bereit.“