Nordische Kombination: Frenzel äußert sich zu möglichem Karriereende

Eric Frenzel startet in seine nächste Wintersport-Saison als Nordischer Kombinierer. Zuvor äußert sich der 33-Jährige zu einem möglichen Karriereende.

In diesen Tagen startet in Finnland die neue Saison der Kombinierer.

Mit am Start wird dabei auch Eric Frenzel sein, der der erfolgreichste deutsche Sportler in dieser Disziplin ist. Dennoch stellt sich die Frage: Ist es seine letzte Saison?

Bei einem Medientermin, an dem auch SPORT1, zugegen war, sagte der 33-Jährige lachend: „Das weiß ich noch nicht.“ Er fügte hinzu: „Das ist auch so wie in den letzten Jahren, dass ich das wirklich auch erst kurz vorher entscheiden werde.“