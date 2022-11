NFL: hiobsbotschaft für Rams! Stafford fehlt Super-Bowl-Champion

Die Los Angeles Rams müssen nun auch noch ohne Matthew Stafford auskommen. Der Quarterback fehlt ausgerechnet in der sportlichen Krise.

Der Quarterback fehlt dem Team am Sonntag wegen einer Nackenverletzung bei den Kansas City Chiefs. Das gab Headcoach Sean McVay bekannt.

Stafford ist im sogenannten „concussion protocol“, muss also auf dem Weg zurück aufs Spielfeld eine Reihe von Tests bestehen. McVay sagte aber, dass der 34-Jährige nicht zwangsläufig eine Gehirnerschütterung erlitten habe. Stafford verspürte laut McVay nach einem Hit im Spiel gegen die New Orleans Saints (20:27) Taubheit in den Beinen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)