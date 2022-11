Zwei Festnahmen nach Schmierereien am DFB-Campus

Die Frankfurter Polizei hat zwei Tatverdächtige festgenommen, die Schmierereien am Campus des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hinterlassen hatten.

Frankfurt am Main (SID) - Die Frankfurter Polizei hat zwei Tatverdächtige am Mittwoch festgenommen, die Schmierereien am Campus des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hinterlassen hatten. Es wurde auch Anzeige erstattet. Das sagte ein Polizeisprecher auf SID-Anfrage.