WM 2022: Frings zerlegt Nationalmannschaft! "Skandal"

Ex-Nationalspieler Torsten Frings erwartet von der DFB-Auswahl im zweiten WM-Spiel gegen Spanien am Sonntag eine klare Reaktion. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

„Wir müssen von der ersten Minute an ein Messer zwischen den Zähnen haben, rigoros sein und ihnen die Freude am Fußball nehmen, mutig sein und an die Chance glauben“, sagte der 46-Jährige bei ran nach der 1:2 (1:0)-Niederlage des deutschen Nationalteams gegen Japan. (DATEN: WM-Spielplan 2022)