WM 2022: "Gebeten um die Auswechslung habe ich nicht" - Müller deutlich, Flick reagiert

Bei der 1:2-Pleite der deutschen Nationalmannschaft im WM-Auftaktspiel gegen Japan nahm Bundestrainer Hansi Flick Thomas Müller in der 67. Minute vom Feld und brachte Jonas Hofmann. Zudem kam Leon Goretzka für den Torschützen Ilkay Gündogan. ( NEWS: Diese Gündogan-Kritik hat es in sich )

WM: Flick erklärt Müller-Auswechslung

Schuld an Japans Siegtreffer? So sieht's Schlotterbeck

„Am Ende des Tages ist relativ einfach. Mangelnde Effektivität vorne und am Ende extreme Effektivität bei den Japanern“, analysierte der 33-Jährige. Man könne sicherlich auch viele Dinge finden, die man sehr positiv hervorheben könne, wenn sie 3:0 oder 3:1 gewonnen hätten. „Aber am Ende des Tages steht eben die 1:2-Niederlage und das ist, was das Ergebnis betrifft, schon das Horror-Szenario, das dir bei so einem Auftaktspiel passieren kann.“