WM 2022: Mario Götze schreibt WM-Geschichte bei Niederlage gegen Japan

In der 79. Minute für Jamal Musiala eingewechselt, konnte Mario Götze dem deutschen Spiel in den Schlussminuten keine entscheidenden Impulse mehr verleihen und die enttäuschende 1:2-Pleite nicht mehr verhindern. ( WM-Schock! DFB-Team verpatzt Auftakt nach Japan-Comeback )

Denn nie zuvor war laut Opta die Pause zwischen zwei WM-Spielen für einen deutschen Spieler so lange gewesen. Ganze 3055 Tage nach dem Finale in Brasilien 2014 stand Götze wieder in einem WM-Spiel auf dem Platz.