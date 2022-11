WM 2022: Zittersieg nach Elfer-Glück! Ex-BVB-Star Batshuayi erlöst Belgien gegen starkes Kanada

Bereits in der Anfangsphase verschoss Bayern-Star Alphonso Davies einen Handelfmeter, in der ersten Hälfte hätte es gleich noch zwei weitere Strafstöße für die Ahornblätter geben können. In der 13. Minute brachte Jan Vertonghen Tajon Buchanan zu Fall, in der 38. Minute trat der Ex-Dortmunder Axel Witsel Kanada-Akteur Richie Laryea auf den Fuß. Beide Male blieb die Pfeife von Schiedsrichter Janny Sikazwe stumm. (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)