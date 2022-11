Volleyball Bundesliga: Erster Saisonsieg - Wiesbaden stößt den Bock um

In der Volleyball-Bundesliga gelingt dem VC Wiesbaden am fünften Spieltag der erste Saisonsieg. Aber die Hessinnen müssen lange um den Sieg zittern.

Die Gastgeberinnen machten von Beginn an klar, dass an diesem Abend endlich der erste Saisonsieg unter Dach und Fach gebracht werden soll. Schnell zog das Frank-Team, der selbst vier Jahre lang an der Seitenlinie Straubings in der Verantwortung stand, auf 11:7 und 16:10 davon - die Entscheidung im ersten Satz.