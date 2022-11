WM 2022: Elfer-Drama um Bayern-Star! Alphonso Davies verschießt für Kanada gegen Belgien

Alphonso Davies hat in seinem ersten WM-Spiel für Kanada die Möglichkeit zur Führung vom Elfmeterpunkt. Doch er scheitert wie ein Ex-Vereinskollege ein Tag zuvor.

Der Bayern-Star hatte in seinem allerersten WM-Spiel für Kanada bereits nach wenigen Minuten die Riesenchance zu seinem ersten WM-Treffer. In der Partie gegen Belgien gab es bereits in der neunten Minute Elfmeter für die Kanadier. (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)