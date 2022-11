NBA-Star historisch schlecht: Tucker mit unfassbaren Werten

Kuriose Szene in der NBA

P.J. Tucker kommt in den vergangenen vier NBA-Spielen insgesamt 132 Minuten zum Einsatz. Dabei trifft er nicht ein einziges Mal den Korb.

So traf er im vierten Spiel in Folge keinen einzigen Wurf auf den Korb (bei 132 Einsatzminuten), obwohl er mit sechs Versuchen so viele wie seit neun Partien nicht mehr hatte. Damit hat Tucker einen historisch schlechten Wert hingelegt.