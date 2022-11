Handy-Vorfall: Zwei-Spiele-Sperre für vereinslosen Ronaldo

Nach Angaben der FA, die eine Drei-Spiele-Sperre beantragt hatte, kann die Strafe übertragen werden, sollte Ronaldo (37) im Januar zu einem neuen Klub in ein beliebiges Land wechseln. Die laufende Weltmeisterschaft in Katar, bei der Ronaldo mit den Portugiesen am Donnerstag (17.00 Uhr/ZDF und Magenta TV) in der Gruppe H zunächst auf Ghana trifft, ist nicht betroffen.