WM 2022: Ilkay Gündogan geht Mitspieler an! Diese Kritik hat es in sich

Fassungslos und genervt: So reagiert Gündogan auf die Pleite

Deutschland blamiert sich zum WM-Auftakt gegen Japan. Nach dem Spiel wird ein DFB-Star besonders deutlich und übt heftige Kritik an seinen Mannschaftskameraden.

Besonders die Fehler bei den Gegentoren stießen Gündogan sauer auf. „Die Art und Weise, wie wir die Tore hergeschenkt haben, war viel zu einfach. Und leider wird das bei so einem großen Turnier eiskalt bestraft“, sagte Gündogan am SPORT1 -Mikrofon. (Stimmen zur DFB-Blamage: „Jetzt haben wir den Salat“)

Gündogan wird deutlich!

Zudem müsse man darauf achten, dass „man das Abseits nicht so leicht aufhebt.“ Niklas Süle hob das Abseits auf, der höher positionierte Antonio Rüdiger reklamierte vergeblich in Richtung Linienrichter - und Nico Schlotterbeck sah im Duell mit Takuma Asano ebenfalls nicht gut aus.

Ähnlich deutlich wurde der ManCity-Star in der ARD : „Wir haben es ihnen zu einfach gemacht. Gerade das zweite Tor, ich weiß nicht, ob jemals bei einer WM ein einfacheres Tor erzielt wurde, das darf nicht passieren. Wir sind hier bei der WM.“

„Weiß nicht, ob da die Reife fehlt oder die Qualität“

Doch die Fehler in der Abwehr waren nicht die einzigen Gründe für die Niederlage. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

Das wusste auch Gündogan: „Wir hätten in der ersten Halbzeit schon das zweite Tor nachlegen können. An Chancen hat es heute nicht gemangelt. Aber wenn du 1:0 führst und nicht in der Lage bist, das zweite zu machen, dann musst du es auch mal cool und souverän runterspielen. Ich weiß nicht, ob da die Reife fehlt oder auch ein Stück weit irgendwo die Qualität, für solche Situationen bereit zu sein. Insgesamt ist das sehr enttäuschend.“