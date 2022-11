Kein Bock auf Rente! Worlds-Champ Deft spielt jetzt für DAMWON KIA!

Mit DRX wurde Kim „Deft“ Hyuk-kyu jüngst Weltmeister in League of Legends. Trotz anhaltender Gerüchte über ein mögliches Karriereende, wechselte dieser nun zum Ligakonkurrenten DAMWON KIA.

Im Zuge der Worlds war oft die Rede von „Defts last dance“. Damit war das Karriereende des beinah schon als League-of-Legends-Opa zu bezeichnenden Profispielers gemeint. Seit mehr als zehn Jahren ist Kim „Deft“ Hyuk-kyu in Riots populärem MOBA-Titel aktiv. Zunächst mit MVP Blue und Samsung unterwegs, wechselte dieser im Anschluss für etwas mehr als zwei Jahre nach China in die LPL und zu EDward Gaming. Bis zu seinem WM-Triumph vor wenigen Wochen war es die Zeit beim späteren Weltmeister EDG, die für Deft am Erfolgreichsten gewesen ist.