Formel 1: Haas-Boss prangert an - Schumacher will „öffentlichen Kampf“

Die lange Zeit ungewisse Vertragssituation Mick Schumachers sorgt in den vergangenen Monaten immer wieder für Diskussionen. Vor allem Ralf Schumacher greift immer wieder Günther Steiner an. Nun reagiert der Haas-Boss.

Nach dem letzten Saisonrennen legt der Haas-Boss in der Sportbild nochmal gegen den Onkel seines nun ehemaligen Fahrers nach. Laut dessen Aussagen will der Sky-Experte „einen öffentlichen Kampf hervorzurufen“. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Günther Steiner will keinen öffentlichen Kampf mit Ralf Schumacher

Zudem kritisierte Schumacher immer wieder das Vorgehen des Haas-Teams, seinen Neffen derart lange Zeit im Unklaren über dessen Zukunft zu lassen. Diese Kritik wollte Steiner so jedoch nicht stehenlassen. „Wir haben nicht seit drei Monaten rumgespielt, dass wir es wüssten und es ihm nicht sagen. Wir haben lange geschaut, was ist das Beste für uns ist und uns Zeit genommen. Das war kein Hinauszögern.“

Generell wolle sich Steiner jedoch auf keinen öffentlichen Streit mit Ralf Schumacher einlassen. „Daran habe ich kein Interesse. Ich mache, was ich mache. Er kann sagen, was er will. Ich habe kein Interesse, darauf eine Antwort zu geben, weil ich kein Selbstdarsteller bin“, stellte er in der Sportbild klar und räumte auch gleich mit einem weiteren Gerücht auf: „Meine Entscheidung (gegen Mick Schumacher, Anm. d. Red.) wurde durch Ralfs Verhalten nicht beeinflusst.“