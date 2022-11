WM 2022: BVB-Star enttäuscht! Einzelkritik zu Deutschland - Japan

Lionel Messi gedemütigt: Zu Beginn seiner letzten WM blamierte sich der Superstar mit seinen Argentiniern - und das als Mitfavorit auf den Titel. Dabei legte Messi per Elfmeter vor, sein Team hatte alles unter Kontrolle - nur Pech bei drei Abseitstoren. Doch nach dem Seitenwechsel schenkten Messi und Co. sensationell den erfolgreichen Turnierstart her und stehen in der Vorrunde bereits mit dem Rücken zur Wand © Imago