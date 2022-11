Anzeige

WM 2022: Deutschland blamiert sich! "Nicht unverdient verloren" - Stimmen zum DFB-Team Stimmen zur DFB-Blamage

„Gelbe Karten sind okay, das wäre kein Problem gewesen"

SPORT1

Frust pur! Die deutsche Nationalmannschaft startet mit einer Blamage in die WM 2022 in Katar. Die DFB-Stars zeigen sich entsprechend enttäuscht. SPORT1 fasst die Stimmen zusammen.

Trotz zahlreicher Chancen und Überlegenheit über lange Zeit unterliegt das DFB-Team gegen Japan mit 1:2 - die Stimmung im deutschen Lager ist im Keller!

Anzeige

SPORT1 fasst die Stimmen aus der ARD, Magenta und der Mixed Zone zusammen.

Hansi Flick (Bundestrainer DFB-Team): „Es ist eine brutale Enttäuschung nicht nur bei mir, sondern im gesamten Trainerteam und den Spielern. Wir sind zurecht mit 1:0 in Führung gegangen, das war mehr als verdient. In der zweiten Halbzeit haben wir in einer Phase, wo wir wirklich auch überlegen waren, viele Torchancen gehabt, die wir nicht gemacht haben. Da muss einfach sagen: Da hat uns Japan in Sachen Effizienz uns heute klar geschlagen und deswegen das eine Tor mehr gemacht.“

... zum 1:2: „Wenn wir die Linie halten, dann ist er im Abseits. Da muss Niklas einfach aufpassen. Das sind individuelle Fehler, für die wir heute büßen mussten.“

... zur Systemumstellung: „Das war ja in der zweiten Halbzeit von Anfang an, also von daher haben wir schon die ein oder andere Torchance rausgespielt. Es sind einfach die individuellen Fehler, die uns einfach nicht passieren dürfen.“

„Haben die Qualität, auch Spanien schlagen zu können“

... zu Goretzkas Rolle beim ersten Gegentor: „Ich sehe dort die ganze Mannschaft. Es sind gewisse Dinge, die wir besser machen müssen. Das werden wir auch klar analysieren. Ich glaube, wir haben einiges gut zu machen vom heutigen Spiel. Trotzdem haben wir die Qualität, auch Spanien schlagen zu können. Das ist jetzt im Fokus.“

.... zur Müller-Auswechslung: „Wir wollen einfach frische Kräfte reinbringen. Und Thomas hat lange nicht gespielt. Von dem her war das von der Überlegung her richtig. Im Nachhinein kann man viele Dinge so sehen, aber für uns sind es individuelle Fehler, die wir heute gemacht haben, die wir nicht machen dürfen. Das müssen wir abstellen.“

... zum Spanien-Spiel: „Spanien ist eine andere Mannschaft als Japan. Ich habe im Vorfeld gesagt, dass Japan gut ausgebildet ist, und das hat man heute gesehen. Ihre Qualität ist, schnell umzuschalten und damit haben sie uns heute das Leben sehr schwer gemacht in den wenigen Situation. Sie sind effizient gewesen - das, was wir heute haben vermissen lassen.“

Anzeige

... zur Stimmung nach der erneuten Auftaktpleite: „Wir müssen die Jungs jetzt aufbauen. Wir werden heute keine schöne Heimreise haben, weil das jeder im Kopf hat und sich mit Sicherheit ärgert, dass wir dieses Spiel nicht gewonnen haben, weil wir die Chancen hatten. Dennoch müssen wir jetzt nach vorne gucken. Zwei Spiele sind es noch, sechs Punkte sind noch zu vergeben. Daran arbeiten wir.“

Thomas Müller: „Nicht unverdient verloren“

Thomas Müller (DFB-Team): „Vom Gefühl her haben wir über weite Strecken eigentlich ein gutes Spiel gemacht. Natürlich zeichnet sich im Fußball ein gutes Spiel auch dadurch aus, dass man vorne die herausgespielten Chancen, die Überlegenheit in Tore ummünzt. Die Effektivität an beiden Enden hat nicht gepasst. Es ist schon aberwitzig, dass wir mit einer Niederlage dastehen. Aber am Ende des Tages, wenn man sieht, was wir vorne liegenlassen und wie wir am Ende dann die Tore kassieren, würde man im Fußballjargon sagen: nicht unverdient verloren.“ (DATEN: WM-Spielplan 2022)

„Wir haben direkt nach dem Wechsel eine Riesen-Doppelchance, oder eine Dreifachchance. Am Ende müssen wir uns diese mangelnde Effizienz vorwerfen. Ich denke, der Einsatz der Mannschaft hat absolut gestimmt. Wir haben das Spiel von Anfang an seriös, mit Leidenschaft und dominant mit Ball angegangen. Eine Niederlage zum Start: Das ist genau das Gegenteil von dem, was du gebrauchen kannst.“

„Es geht darum, das Ganze jetzt zu verarbeiten. Eine Niederlage sacken zu lassen, fällt nie leicht. Aber am Ende müssen wir natürlich sachlich bleiben. Sportlich relativ einfach zu analysieren, aber emotional schwer zu packen, weil wir uns etwas ganz anderes vorgestellt hatten. Wenn du im Fußball nicht effektiv bist, dann gewinnst du nichts.“

Manuel Neuer: „Total frustriert“

Manuel Neuer (Kapitän DFB-Team): „Ich bin total frustriert und verärgert darüber, dass wir das Spiel aus der Hand gegeben haben. Das war mehr als unnötig. Wir haben uns viele Torchancen herausgespielt, da liegen natürlich Glück und Pech nahe beieinander. Das Zwingende, dass wir das zweite Tor machen wollen, hat dann vielleicht auch gefehlt und wir haben Japan wieder zurück ins Spiel gebracht. Nach der Pause war es auch so, dass wir dann nicht mehr diesen Spielfluss hatten, nicht mehr so herausgespielt haben mit dem Selbstbewusstsein, das wir in der ersten Halbzeit hatten. Dadurch, dass sie höher angelaufen sind, war das auch ein bisschen schwieriger, aber dennoch müssen wir da gut rausspielen.“

... über individuelle Fehler vor Gegentoren: „Wir greifen zusammen an, wir verteidigen zusammen. Da will ich keinem einzelnen Spieler die Schuld geben, das ist klar: Wir stehen da zusammen als Mannschaft, aber dennoch müssen wir das ganz klar besser machen.“

... über ansteigenden Druck in der Gruppe: „Wir stehen von Anfang an unter Druck. Das war für mich auch das wichtigste Spiel, das erste, wie wir ins Turnier starten. Und das ist in die Hose gegangen. Jetzt haben wir den Salat, aber wir müssen da geschlossen raus. Wir müssen beim nächsten Spiel, auch wenn es gegen den stärksten Konkurrenten Spanien geht, alles geben und müssen zeigen, was wir in der Mannschaft wirklich für Potenzial haben und das auch auf den Platz bringen.“

... über Gründe für die Niederlage: „Zum einen natürlich die liegen gelassenen Torchancen, das ist klar. Und dann haben wir bis zum Ende hinten nicht gut verteidigt. Es ist so, dass Japan ein bisschen mehr Druck gemacht hat, dass sie uns im 1:1 angelaufen sind, dass sie höher gepresst haben - und dann hatten wir nicht die Ruhe, hinten herauszuspielen. Da hätten wir mit ein bisschen mehr Tempo spielen müssen, ein bisschen festere Pässe, gute Positionierung, so wie es auch in der ersten Halbzeit der Fall gewesen ist. Das sind dann die Gründe, warum du hier verlierst. Es war eigentlich kein gefährdetes Spiel für uns, aber wir haben den Gegner stark gemacht. Wenn man sich nicht zeigt, keine Pässe mit Aussage nach vorne gibt, dann kommt dann die Retourkutsche.“

Anzeige

... über vergebene Chancen und Japans Torwart: „Der Torwart hat gut gehalten, aber dennoch ist es so, dass du das Tor auch erzwingen musst. Dieses Zwingende, diese unbedingt Wollen hat glaube ich auch am Ende den Ausschlag gegeben, dass Japan dran geglaubt hat, dass hier was zu holen ist. Und wir haben gedacht, wir bringen das über die Bühne. Es ist für mich schwer zu verstehen, wir das noch aus der Hand geben konnten.“

„Man hat das Gefühl, dass nicht jeder unbedingt den Ball haben wollte“

Ilkay Gündogan: „Ich weiß nicht, ob jemals ein einfacheres Tor erzielt wurde bei einer Weltmeisterschaft. Das darf nicht passieren, wir sind hier bei einer WM. Wir haben das Spiel weitestgehend dominiert. Manu hat uns in der 2. Halbzeit einmal gerettet, dafür haben wir ihn auch. Vorne hatten wir teilweise auch unfassbare Möglichkeiten, haben aber das zweite nicht gemacht. Wie die Gegentore in acht Minuten gefallen sind, ist viel zu einfach. Das darf uns nicht passieren.“

„Uns fehlen vielleicht ein bisschen die Möglichkeiten, auch von hinten rauszuspielen. Obwohl wir in den Positionen nicht schlecht spielen, fehlt so ein bisschen die Überzeugung, auch mit dem Ball. Dass man auch mal den Ball hält, dass man sich bewegt, dass man sich anbietet. Und da haben wir uns in der zweiten Halbzeit vermehrt auf lange Bälle verlassen. Und die kurzen, die wir gespielt haben, haben wir schnell und einfach verloren. Da hat man das Gefühl gehabt, dass nicht jeder den Ball unbedingt haben wollte. Somit haben wir viel zu oft und viel zu einfach den Ball verloren.“

Tabea Kemme (TV-Expertin): „Japan hat die Viererkette und den Raum gut analysiert. Es waren ziemlich leichte Tore, gerade das zweite. Es ist wieder genau das Problem, das wir das eine oder andere Mal schon hatten: die Kommunikation in der letzten Defensivkette zwischen Innenverteidigern und Außenverteidigern, da die Räume zu schließen, aktiv zum Gegner zu gehen, und sich nicht einlullen zu lassen.“