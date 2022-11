Wieder kein WM-Einsatz für Schiedsrichter Siebert

Daniel Siebert vertritt bei der WM in Katar das deutsche Schiedsrichterwesen. Dennoch wird er erneut nicht eingesetzt.

Der deutsche Schiedsrichter Daniel Siebert muss weiter auf seinen ersten Einsatz bei der Fußball-WM in Katar warten. Auch für die Spiele am sechsten Turniertag am Freitag ist der Berliner vom Weltverband FIFA nicht berücksichtigt worden. Seine drei weiblichen Kolleginnen wurden ebenfalls erneut nicht nominiert.