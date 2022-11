Stojkovic lobt Brasilien: "Gerade eine goldene Generation"

Serbien startet gegen Brasilien in die WM. Vor dem Spiel lobt Trainer Dragan Stojkovic den Gegner.

Der serbische Nationaltrainer Dragan Stojkovic hat den WM-Auftaktgegner in höchsten Tönen gelobt. „Brasilien ist ein großartiges Team, eines der besten in der Welt. Für mich haben sie gerade eine goldene Generation. Ich erwarte ein ganz schweres Spiel“, sagte der 57-Jährige vor der Partie am Donnerstag (20.00 Uhr/MagentaTV und ZDF): „Ihre Spieler haben eine sehr hohe Qualität.“