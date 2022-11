GIANTS Software, Entwickler und Publisher der weltweit bekannten Marke Landwirtschafts-Simulator, veranstaltete die FSL-Weltmeisterschaft mit den besten acht Teams in seiner Niederlassung in Erlangen und gratuliert dem Team von Trelleborg als altem und neuem Weltmeister in der vierten FSL-Saison.

Farming Simulator WM: 15 Matches zum Triumph

Team astragon (die sich im Entscheidungsspiel gegen Corteva Agriscience durchsetzten), mYinsanity und Bednar hatten in dieser Gruppe eine zweite Chance im unteren Turnierbaum, durch den sich das tschechische Agrarteam Bednar einen weiteren Platz im Halbfinale am Sonntag erkämpfte. Die französischen Spieler des Teams New Holland dominierten die Gruppe B und zogen ebenfalls direkt ins Halbfinale ein, wobei sie Valtra, Lindner und DJK Ehenfeld hinter sich ließen.

Siegesserie für Team Trelleborg

Trelleborgs Siegesserie war nicht makellos, denn New Holland und Valtra entschieden zumindest jeweils eine Runde ihrer Best of 5 bzw. Best of 3 Matches für sich. An Trelleborgs Gesamtsieg änderte dies nichts und nach 16 Turnierstunden am vergangenen Wochenende krönten sie sich zum Weltmeister!