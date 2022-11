Darts-WM 2023: Fallon Sherrock darf teilnehmen - Smith mit klarer Meinung

Die PDC hatte am Montag überraschend die Qualifikationskriterien für die anstehende Weltmeisterschaft geändert und Frauen einen dritten Startplatz zugesprochen. Neben den zwei Besten der Women‘s Series ist nun auch die Siegerin des Women‘s World Matchplay startberechtigt - in diesem Jahr eben Sherrock. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Smith hofft auf Überraschungen durch Frauen

Doch Smith, der am vergangenen Sonntag beim Grand Slam of Darts seinen ersten Major-Titel gewonnen hatte, kann dem nur Gutes abgewinnen.

Sherrock, Ashton und Greaves fordern Männer bei Darts-WM

Die drei Frauen müssen alle in der ersten Runde gegen Spieler antreten, die sich über die Pro Tour Order of Merit qualifiziert haben. Anschließend warten in Runde zwei die gesetzten Stars, die Top 32 der Weltrangliste. Sie könnten also frühestens in der dritten Runde aufeinandertreffen. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)