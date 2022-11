Die besten Waffen in Warzone 2.0

Anders als im normalen Multiplayer gelten im Battle-Royale-Modus von Call of Duty eigene Gesetze. Die Meta ändert sich. Die besten Waffen für Warzone 2.0 im Überblick.

Call of Duty steht seit jeher für schnellen Spaß im Multiplayer, hat allerdings mit dem Modus Warzone ein echtes Flaggschiff für das beliebte Battle Royale-Genre geschaffen.

Grundsätzlich ist es bei diesem Modus von enormer Bedeutung, welche Waffen mit ins Gefecht genommen werden. Die Verteilung der Feinde auf kurze bis wirklich enorm lange Distanzen bringt so manchen Spieler vor die Verlegenheit, eine ausgewogene Mischung bei sich zu führen. Doch welche Waffen sind ein absolutes Muss für die Warzone?

Die neue Warzone 2 Waffen-Meta

Die gute Nachricht vorneweg: die eine Waffe, die wirklich jeder spielt, gibt es in Warzone 2.0 (bislang) nicht. Das sorgt für abwechslungsreiche Duelle, bei denen ein breites Spektrum an Ausrüstung zum Einsatz kommt. Allerdings gibt es selbstverständlich ein paar Waffen, die in der Warzone besonders zur Geltung kommen.